Общество 09 февраля 2024, 23:33 Гендиректор «Самолета» Елистратов покинет свой пост Елистратов сообщил, что его на посту гендиректора «Самолета» заменит Иваненко Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале, который он также планирует передать новому руководителю.

«С понедельника 12 февраля я ухожу с поста генерального директора. Ухожу по-хорошему, оставляя компанию в хороших руках и в прекрасном состоянии», — написал Елистратов.

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Он отметил, что остается членом совета директоров и акционером компании. Также Елистратов планирует передать новому директору аккаунт в Telegram, так как считает его корпоративным блогом.

Елистратов руководил компанией с ноября 2019 года. «Самолет» является одним из крупнейших застройщиков жилья в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах.

В России появится реестр решений с использованием технологий ИИ в градостроительной деятельности. Это поможет оценить уровень проникновения нейросети в бизнес-процессы компаний, выявить передовые практики и белые пятна отрасли.