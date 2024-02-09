09 февраля 2024, 23:33
Гендиректор «Самолета» Елистратов покинет свой пост
Елистратов сообщил, что его на посту гендиректора «Самолета» заменит Иваненко
Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале, который он также планирует передать новому руководителю.
«С понедельника 12 февраля я ухожу с поста генерального директора. Ухожу по-хорошему, оставляя компанию в хороших руках и в прекрасном состоянии», — написал Елистратов.
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Он отметил, что остается членом совета директоров и акционером компании. Также Елистратов планирует передать новому директору аккаунт в Telegram, так как считает его корпоративным блогом.
Елистратов руководил компанией с ноября 2019 года. «Самолет» является одним из крупнейших застройщиков жилья в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах.
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Строительство
Россия
Москва
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