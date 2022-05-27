Гендиректор RuTube Моисеев рассказал о планах по развитию хостинга

RuTube вряд ли сможет стать полной заменой YouTube, однако российский видеохостинг продолжает развиваться, в нем появляются новые функции и даже некоторые преимущества перед зарубежным конкурентом. Об этом «Парламентской газете» рассказал генеральный директор RuTube Александр Моисеев.

«Если говорить о нашей платформе как полном аналоге, то мы должны понимать, что сравниваем мирового гиганта с двухмиллиардной пользовательской базой с платформой, у которой на сегодня 20 миллионов пользователей. Это создает для нас определенные ограничения. Но мы стараемся двигаться по пути, которым не может идти мультинациональный YouTube, — это очень детальная локализация, отслеживание локальных специфик, которые могут быть востребованы местными пользователями», — отметил он.

По словам Моисеева, вскоре на RuTube появится личный кабинет блогера, где авторы каналов смогут смотреть свою аналитику и статистику, а уже сейчас после пяти тысяч просмотров у блогеров начинается монетизация контента, что позволяет им зарабатывать на видео. Также планируется платная подписка, благодаря которой пользователи смогут отключать рекламу.