Общество 17 ноября 2022, 09:05 Гендиректор Роскосмоса заявил, что России нужно не менее 100 спутников наблюдения Гендиректор Роскосмоса Борисов: РФ нужно не менее 100 спутников наблюдения на орбите РИА «Новости»

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России для удовлетворения ее интересов нужно иметь не менее 100 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на орбите. Об этом заявил ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

У России есть все необходимые мощности, а современные технические решения она уже создает в рамках федерального проекта «Сфера», пояснил он. Проект подразумевает запуск спутников связи и ДЗЗ. Первый спутник по этой программе — «Скиф-Д» — уже вывели на орбиту в конце октября. Для дальнейшей разработки спутников связи на базе АО «ИСС» имени Решетнева понадобится внедрить серийное потоковое производство и перейти на новые стандарты менеджмента качества, подчеркнул глава Роскосмоса.

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Спутники ДЗЗ будут собирать на АО «НПО Лавочкина».

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«Разработка унифицированной спутниковой платформы, на базе которой будет создана группировка, уже завершается», — рассказал Борисов.

Для того чтобы обеспечить спутники комплектующей базой, в России развивают интегрированную структуру космического приборостроения.

«Таким образом, у нас будет весь набор унифицированных решений для серийного производства аппаратов, а на складах — необходимые комплектующие», — подытожил Борисов.

Первым спутником, запущенным по программе «Сфера», стал аппарат «Скиф-Д». Он был выведен на орбиту с космодрома Восточный 22 октября. Программа «Сфера» подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять — наблюдения.