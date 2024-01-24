24 января 2024, 17:40
Гендиректор «Ракеты» Кривошеев: кризисное время идеально подходит для укрупнения бизнеса
Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев назвал кризисное время лучшим для укрупнения предпринимательской деятельности. По его словам, ситуация окажет влияние и на туристическую сферу. Об этом сообщило ИА НСН.
«Если говорить о трендах в бизнес-тревел, сотрудники задумываются, как провести время не только с пользой, но и приятно. Это будет продолжать развиваться. Этой тенденции лет пять-семь, но во время пандемии развитие было заморожено. Сейчас мы видим, что такие идеи возвращаются», — отметил эксперт.
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Он также добавил, что продолжает расти популярность цифровизации и автоматизации. В эту область вложили около 20 миллионов рублей в 2023 году, подчеркнул Кривошеев.
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