Общество 09 апреля 2024, 17:48 Гендиректор «Перфоманс Лаб» Каширский заявил о тренде среди кибермошенников на социальную инженерию

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Кибермошенники все чаще начали прибегать к социальной инженерии. При этом число «звонков из банков» от злоумышленников стало сокращаться, сообщил генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с «Национальной службой новостей».

«Если раньше были известны классические фишинговые письма, звонки от различных банков и следователей, к этому уже все привыкли, тренд спадает, количество таких кибермошенников сокращается», — подчеркнул эксперт.

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Каширский отметил, что в этом году у злоумышленников появился новый сценарий. Они создают в мессенджере фейковый аккаунт главы компании и от его имени просят работников предоставить личные данные.