Гендиректор «Мосфильма» оценил изменения в Конституции РФ

«Я считаю, что это принципиальные, почти революционные изменения в политической системе России за последние лет двести. Усиление роли Госдумы, парламента — мы наблюдаем, как действующий президент передает часть полномочий. Это, на мой взгляд, делает нашу систему более устойчивой, ответственной и демократичной», — заявил Шахназаров.

По его мнению, изменения в российской Конституции «функционально оправданны». Кинорежиссер убежден, что они соответствуют «требованиям сегодняшнего дня».

«У нас как-то странно. Одно время все говорили, что мы ничего не меняем: „Застой, что же такое?“. Теперь, когда начали что-то делать: „Ой, нет, слишком быстро“. Я считаю, что изменения надо проводить действительно быстро и решительно, что сейчас и происходит. Это изменения, которые важны для нашей повседневной жизни. Моя позиция — правильно. Что с этим тянуть?» — заявил Шахназаров.

Он также уточнил, чем быстрее внесут изменения, «тем скорее это позволит всей нашей политической системе функционировать гораздо эффективнее». Гендиректор «Мосфильма» отметил, что таким образом возникнут и «партийные изменения».

«Госдума — это что такое? Она избранный орган. Это связь общества, связь народа с властью. У него появляется больше возможности контролировать эту власть, подсказывать, что-то исправлять. Это верно. Все вроде бы этого и хотели, а теперь говорят: „Нет, слишком быстро“. Непонятно», — высказался Шахназаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что поправки в Конституцию еще будут обсуждаться.