Гендиректор «МИПСТРОЯ 1» Константин Маслаков стал лучшим топ-менеджером в инфраструктурном строительстве | 360°

Общество 28 октября 2022, 16:14 Гендиректор «МИПСТРОЯ 1» Константин Маслаков стал лучшим топ-менеджером в инфраструктурном строительстве Константин Маслаков, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1». Фото: пресс-служба компании

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Генеральный директор «МИПСТРОЯ 1» Константин Маслаков стал победителем премии в сфере строительства и недвижимости «Rепутация». Эксперты отрасли назвали его лучшим в России генеральным директором компании, занятой в инфраструктурном строительстве.

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«Специалисты нашей компании принимают непосредственное участие в реализации ключевых градостроительных программ российской столицы. Нам доверяют самые сложные объекты инфраструктурного строительства, требующие беспрецедентной концентрации сил, технических средств и инженерных решений. Накопленный колоссальный опыт специалистов компании позволяет нам отвечать на любые вызовы, которые диктует современный мегаполис, воплощать в жизнь проекты любого масштаба и любой сложности. Признание профессионального сообщества в очередной раз доказывает лидирующее положение компании в отрасли», — отметил генеральный директор компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков.

Константин Маслаков, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1». Фото: пресс-служба компании.

«МИПСТРОЙ 1» — это крупнейшая компания в составе холдинга «Мосинжпроект», который выступает оператором ключевых градостроительных программ Москвы. Константин Маслаков возглавил компанию в 2020 году. Сегодня команда «МИПСТРОЙ 1» насчитывает свыше 4,5 тысячи сотрудников.

В портфеле проектов компании — станции метро и электродепо, дорожные объекты, парк «Зарядье», модернизированный для Чемпионата мира по футболу — 2018 стадион «Лужники», Дворец гимнастики имени Ирины Виннер-Усмановой.

Под руководством Константина Маслакова специалисты «МИПСТРОЯ 1» реализуют участки Большого кольца метро и Московского скоростного диаметра, возводят Национальный космический центр.

Ранее в этом же году эксперты Тоннельной ассоциации России признали генерального директора «МИПСТРОЯ 1» инженером года в области строительства метрополитенов в России.

Команда «МИПСТРОЙ 1». Фото: пресс-служба компании.

«Rепутация» — федеральная премия в сфере строительства и недвижимости, оценивающая рабочие стратегии, профессиональные качества и формирующая рейтинг лидеров отрасли.

Решение о присвоении премии основывается на анализе эффективности бизнес-процессов, системы управления, лидерских и деловых качеств номинанта в ходе открытого голосования. Организатором премии является Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA.

Справочно:

Большая кольцевая линия метро (БКЛ) — главный проект столичного метростроения. 70 километров тоннелей свяжут 31 станцию (22 из которых уже открыты для пассажиров). Большое кольцо интегрирует все существующие и перспективные радиальные линии, обеспечит пересадку на МЦК и МЦД.

Московский скоростной диаметр (МСД) — новая бессветофорная магистраль столицы, которая пройдет от Симферопольского шоссе до платной магистрали Москва-Санкт-Петербург с ответвлением на строящуюся трассу М-12 Москва-Казань. По своим масштабам Московский скоростной диаметр будет сопоставим с крупнейшими городскими магистралями — МКАД и ТТК. Благодаря запуску единого скоростного диаметра улучшится связанность более 40 столичных районов с населением свыше 5 миллионов человек.

Национальный космический центр (НКЦ) станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: штаб-квартиру Госкорпорации «Роскосмос», объединенный отраслевой информационный центр, отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие объекты. Проект реализуется в интересах Правительства Москвы и Госкорпорации «Роскосмос».

Общая площадь комплекса зданий НКЦ составит более 250 тыс. кв. метров. Основной доминантой комплекса зданий станет 288-метровая башня. В рамках проекта будет создано порядка 20 000 рабочих мест.

Строительство Национального космического центра для Госкорпорации «Роскосмос». Фото: пресс-служба «МИПСТРОЙ 1».

Большая спортивная арена «Лужники» — крупнейший стадион России и Восточной Европы. В ходе реконструкции, приуроченной к проведению Чемпионата мира по футболу — 2018, количество зрительских мест увеличилось с 78 тыс. до 81 тыс. Кроме того, обновленная конфигурация трибун позволила избавиться от секторов с плохим обзором — до проведения работ они составляли около 10% от общей вместимости арены. Также увеличено количество основных входов — с 13 до 16 — и устроены 44 новые каскадные лестницы. Это позволило сократить очереди на вход и выход со стадиона.

«Зарядье» — новая точка притяжения в центре Москвы и первая парковая зона за последние 200 лет, разбитая в пределах Бульварного кольца. Парк стал одним из новых символов российской столицы, а также комфортной многофункциональной площадкой для отдыха москвичей и туристов. В парке «Зарядье» представлены основные природные зоны России, идущие террасами одна за другой: смешанные леса, степи, северный ландшафт и луга. Для каждой зоны подобран отдельный состав почв и флоры. Всего в парке высажено более миллиона растений, в том числе 760 деревьев и 7000 кустарников.

На территории «Зарядья» также расположен Парящий мост над Москвой-рекой, многофункциональный концертный зал, современный медиацентр, флорариум, научно-познавательный центр, ледяная пещера и ряд других социально-культурных объектов.

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