Гендиректор «Мегалайна» назвал перспективные сферы в Петербурге

Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник в разговоре с РИА ФАН назвал перспективные сферы в Санкт-Петербурге, которые можно развивать, чтобы принести пользу и жителям, и самому городу. В первую очередь это транспортная инфраструктура.

Транспорт в Санкт-Петербурге развит не очень хорошо, отметил эксперт. В этом смысле город может ориентироваться на Москву, где транспортная сфера развивается стремительно.

«Городу необходимо создание всевозможных высокотехнологичных кластеров. Это очень интересная тема. Тем более у нас есть серьезные научные базы, а кластеров под них не создается никаких. Город фактически не принимает в этом участия. Ведь вопросы, связанные с их созданием, требуют плотного городского вмешательства — возьмите то же выделение площадей. Но в сравнении со столицей в Петербурге мы вообще не видим какого-то движения. Там развитие новых направлений — это обязанность города. А у нас все перекладывается на инвесторов, которые погрязают в городских проблемах, и дело движется либо очень медленно, либо вообще останавливается», — заключил Корупятник.