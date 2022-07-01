Гендиректор Ледового дворца в Петербурге Сергей Изотов скончался в возрасте 68 лет

Комитет по культуре и спорту Санкт-Петербурга сообщил о смерти генерального директора Ледового дворца Сергея Изотова. Он ушел из жизни на 69-м году жизни, написали «Невские новости».

«Мы потеряли опытного специалиста, человека, прекрасно знавшего свое дело. Сергей Михайлович возглавил Ледовый дворец, когда спортивный комплекс еще только возводился в нашем городе к Чемпионату мира по хоккею 2000 года», — говорится в сообщении комитета.

Сергей Изотов руководил Ледовым дворцом более 15-ти лет. Причина смерти петербуржца не разглашается.