Гендиректор Ледового дворца отправился в отпуск после концертов Басты

«Да, он ушел в отпуск. Но с ситуацией с концертом Басты это никак не связано. Он его давно планировал», — пояснил заместитель генерального директора по правовым вопросам Георги Николов.

В настоящий момент обязанности гендиректора исполняет первый заместитель Виктор Власов. Помимо прочего, за «ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры» в соблюдении ограничений по коронавирусу председателю Комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко сделали выговор. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте правительства города.

Представители пресс-службы местного Комитета по культуре уточнили, концерты Вакуленко в Ледовом дворце были согласованы в соответствии с постановлением властей Петербурга. В комитете добавили, что кроме прочего была оговорена 50-процентная заполняемость зала.