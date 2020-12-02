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    02 декабря 2020, 15:32

    Гендиректор Ледового дворца отправился в отпуск после концертов Басты

    Полина Петрова

    Генеральный директор Ледового дворца в Санкт-Петербурге Сергей Изотов ушел в отпуск после скандала, который произошел из-за концертов рэпера Василия Вакуленко (Басты) 27 и 28 ноября. Сотрудники комплекса заявили, что эти события никак не связаны, пишет сайт «Петербургский дневник».
    Гендиректор Ледового дворца отправился в отпуск после концертов Басты

    «Да, он ушел в отпуск. Но с ситуацией с концертом Басты это никак не связано. Он его давно планировал», — пояснил заместитель генерального директора по правовым вопросам Георги Николов.

    В настоящий момент обязанности гендиректора исполняет первый заместитель Виктор Власов. Помимо прочего, за «ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры» в соблюдении ограничений по коронавирусу председателю Комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко сделали выговор. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте правительства города.

    Представители пресс-службы местного Комитета по культуре уточнили, концерты Вакуленко в Ледовом дворце были согласованы в соответствии с постановлением властей Петербурга. В комитете добавили, что кроме прочего была оговорена 50-процентная заполняемость зала.