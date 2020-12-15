Гендиректор комплекса «Аквалоо»: камеры в раздевалке законны
Гендиректор комплекса «Аквалоо» в Сочи Николай Шангин прокомментировал скандал, который начался из-за камер в женской раздевалке. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он объяснил, что видеозапись установлена только над камерами хранения. Это нужно, так как комплекс следит за сохранностью имущества посетителей. По словам Шангина, были случаи, когда камеры помогали найти пропажу.
«Мы неоднократно объясняли, что камеры там установлены на законных основаниях. Сейчас готовим письмо к гостям, которое будет опубликовано на нашем сайте, о том, что первое — это все законно, второе — это делается для сохранности вещей», — заключил он.