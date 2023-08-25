25 августа 2023, 09:46
Гендиректор компании «Смп-тендер» Батуева назвала поиск и аналитику главными этапами при участии в тендере
Поиск и аналитика являются главными этапами в процессе подготовки заявки на участие в тендере. Об этом сообщила гендиректор компании «Смп-тендер» Эржена Батуева в беседе с «Агентством бизнес новостей».
По словам эксперта, предпринимателю очень важно найти интересный и выгодный тендер и проанализировать требования и ограничения по закупке. Также немаловажным этапом является подготовка документации с официальными выписками из налоговой.
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Батуева посоветовала предпринимателям отправлять заявку как можно скорее - более раннее время дает преимущество.
Бизнес
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