Общество 24 января 2024, 17:41 Гендиректор компании «Ракета» Кривошеев: туротрасль столкнулась с серьезным дефицитом IT-специалистов

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Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в беседе с ИА НСН сообщил, что в отрасли туризма в России появились определенные проблемы с нехваткой IT-специалистов. Все это, по его словам, может повлиять на создание «дорожных карт».

«В первую очередь страдают IT-экосистемы или разработчики. Но тем сложнее нам с ними конкурировать, потому что бизнес-тревел — это не всегда первоочередная задача для клиентов, специалистов перекупают, предлагая тройные зарплаты», — сказал он.

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Кривошеев напомнил, что еще в 2022 году кадровый голод среди IT-специалистов в России составлял один миллион человек.