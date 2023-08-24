Общество 24 августа 2023, 15:52 Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Властопуло назвал бесполезным госрегулирование цен на дизель

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Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в разговоре с ИА НСН назвал бесполезным регулирование цен на дизель со стороны государства.

Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах за неделю цены на дизель повысились на 10%. Грузоперевозчики обратились к властям с просьбой ввести регулирование.

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«Подорожание топлива — это та соломинка, которая может переломить хребет верблюду», — сообщил Властопуло.

Ситуацию госрегулированием не спасти. Можно снизить цены, а через два месяца они взлетят еще выше. Деньги, которые нефтеперерабатывающие предприятия недополучат за два-три месяца, накинут в следующие, добавил эксперт.