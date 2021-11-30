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    30 ноября 2021, 20:31

    Гендиректор компании Нестерова дала советы начинающим предпринимателям

    Дарья Морозова

    Генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова дала советы начинающим предпринимателям в промышленной сфере. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Она уточнила, что достичь успеха за короткое время невозможно.

    «Если вы хотите этим заниматься, оцениваете все риски, готовы не спать и действовать, то все это приведет вас к результату», — рассказала Нестерова.

    Генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко добавила, что также важна обстановка в коллективе.

    «Команда, которая сделает твой бизнес, заслуживает очень внимательного, подробного и бережного отношения», — рассказала Окерешко.