Гендиректор компании Нестерова дала советы начинающим предпринимателям

Генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова дала советы начинающим предпринимателям в промышленной сфере. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что достичь успеха за короткое время невозможно.

«Если вы хотите этим заниматься, оцениваете все риски, готовы не спать и действовать, то все это приведет вас к результату», — рассказала Нестерова.

Генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко добавила, что также важна обстановка в коллективе.

«Команда, которая сделает твой бизнес, заслуживает очень внимательного, подробного и бережного отношения», — рассказала Окерешко.