Общество 29 июня 2023, 15:19 Гендиректор Южного молочного союза Синецкий: жиры немолочного происхождения используются в целях удешевления продукции

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Производители используют жиры немолочного происхождения вместо натурального молочного жира в целях удешевления продукции. Об этом сообщил гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, поддельная продукция часто встречается в заведениях общепита, она используется как ингредиент для дальнейшего приготовления.

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Отмечается, что ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей в производстве.