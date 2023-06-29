29 июня 2023, 15:19
Гендиректор Южного молочного союза Синецкий: жиры немолочного происхождения используются в целях удешевления продукции
Производители используют жиры немолочного происхождения вместо натурального молочного жира в целях удешевления продукции. Об этом сообщил гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, поддельная продукция часто встречается в заведениях общепита, она используется как ингредиент для дальнейшего приготовления.
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Отмечается, что ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей в производстве.
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