Гендиректор «Ямал-Медиа» поделился опытом продвижения компании

Генеральный директор «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин поделился своим опытом продвижения компании на площадке Национальной ассоциации телерадиовещателей в Москве. Принять участие в форуме приехали более 70 человек — руководители телеканалов и интернет-дирекций. Об этом написало издание «Ямал-Медиа».

За год Добрынину удалось реструктуризировать холдинг и сохранить бренды. Телевидение, радио, газеты, журналы и информационное агентство объединились в «Ямал-Медиа».

«Любой аудитории интересен аудиовизуальный контент. Смотреть, читать — это все сложно, а вот просто включить и посмотреть видео всегда приятней. Поэтому растет Instagram, TikTok и одной из наших точек роста является YouTube», — сообщил на форуме Добрынин.

Компания «Ямал-Медиа» вошла в топ-10 каналов по количеству подписчиков в социальных сетях. При составлении рейтинга учитывались все региональные СМИ страны.

«Главную ставку мы делаем на рост нашего Instagram, „ВКонтакте“, „Одноклассников“. Здорово, что соцсети есть не только у телеканала, но и у других наших СМИ — и у „Красного Севера“, и у „Север-Пресса“. Мы будем продолжать их развивать», — заключил гендиректор медиахолдинга.