Общество 22 января 2024, 12:20 Гендиректор ИРИ Гореславский: сериал «Клипот» имеет параллели с «Бесами» Достоевского

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Параллели нового сериала «Клипот» с произведением «Бесы» Достоевского очевидны, но эта картина — отнюдь не экранизация романа в классическом понимании. Об этом сообщил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, авторы сериала задаются теми же вечными вопросами, что и Достоевский, но переносят их в современные реалии. «Клипот» точно будут обсуждать и уже обсуждают — это именно тот проект, который вызывает много мыслей после просмотра.

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Отмечается, что новый сериал о превращении представителей «золотой молодежи» в оппозиционеров вышел в онлайн-кинотеатре Premier.