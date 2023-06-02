02 июня 2023, 17:34
Гендиректор Infoline Иван Федяков оценил будущее маркетплейсов в России
Гендиректор Infoline Иван Федяков: в России мы обречены, что консолидация рынка произойдет
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с ИА НСН оценил слова главы Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова о том, что оборот маркетплейсов в России с начала года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%.
По словам эксперта, продажи крупных маркетплейсов исчисляются десятками миллиардов рублей.
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«Мы видим, что на долю Amazon в США приходится более 50%, а группу компаний Alibaba в Китае приходится 70% продаж всей торговли в стране. И в России мы обречены, что консолидация рынка неминуемо произойдет», — добавил Федяков.
Самыми популярными товарами по-прежнему остаются бытовая техника и электроника, товары для дома, строительные материалы, одежда, заключил гендиректор.
Маркетплейсы
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