Общество 02 июня 2023, 17:34 Гендиректор Infoline Иван Федяков оценил будущее маркетплейсов в России Гендиректор Infoline Иван Федяков: в России мы обречены, что консолидация рынка произойдет

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с ИА НСН оценил слова главы Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова о том, что оборот маркетплейсов в России с начала года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%.

По словам эксперта, продажи крупных маркетплейсов исчисляются десятками миллиардов рублей.

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«Мы видим, что на долю Amazon в США приходится более 50%, а группу компаний Alibaba в Китае приходится 70% продаж всей торговли в стране. И в России мы обречены, что консолидация рынка неминуемо произойдет», — добавил Федяков.

Самыми популярными товарами по-прежнему остаются бытовая техника и электроника, товары для дома, строительные материалы, одежда, заключил гендиректор.