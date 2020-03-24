Гендиректор хостела в Москве опроверг информацию о запертых людях

Генеральный директор сети хостелов и хостела «Трэвел Инн» Козырев Анатолий отрицает, что помещение опечатано. Он рассказал «360», что информация о запертых 100 человек в стенах хостела неправда.

Telegram-канал Readovka сообщил, что помещения хостела «Трэвел Инн» на Авиамоторной опечатал Росздравнадзор. Это произошло после того, как одну из жительниц положили с подозрением на коронавирус в больницу. Девушка недавно вернулась из Дубая. Около 100 человек остались в замкнутом пространстве на две недели.

По словам Козырева, в хостеле все спокойно.

«Там стоят камеры. Как люди себя ведут и что они делают, я прекрасно все вижу. У нас добровольная изоляция, насильно никого не держим», — рассказал гендиректор.

Глава хостелов подчеркнул, что Росздравнадзор помещения не опечатывал.

«Все открыто. Люди как ходили, так и ходят. У просто нас ограничение на заселение есть. Новых гостей мы не заселяем и все», — отметил Козырев.

Он подчеркнул, что все что пишут в Сети не это не соответствует действительности.

«Она (постоялица — прим. ред.) прилетела больше чем месяц назад. Если вам известно, коронавирус столько не живет. И заболела она буквально только недавно. И у нее уже подтвердилось, что нет коронавируса», — сообщил Козырев.

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