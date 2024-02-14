Общество 14 февраля 2024, 18:00 Гендиректор ГК«ЛитРес» Анурьев: доля аудио на рынке цифровых книг достигла 30%

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Рынок цифровых книг в России в 2023 году смог восстановиться после падения годом ранее. Так, доля аудио на рынке цифровых книг достигла 30%, сообщил гендиректор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, в четвертом квартале 2023 года емкость этого рынка впервые достигла рекордных значений в один миллиард рублей. Такому росту поспособствовал контент digital-авторов, публикующих свои произведения в электронном формате.

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Анурьев также отметил, что количество самиздата в аудиосегменте выросло в 2023 году в два раза.