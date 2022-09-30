Гендиректор сети книжных магазинов Котов сообщил, что россияне меньше покупают бумажные книги из-за их подорожания | 360°

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Гендиректор сети книжных магазинов Котов сообщил, что россияне меньше покупают бумажные книги из-за их подорожания

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Генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов рассказал, что книги в России подорожали на 10-15%. Из-за этого их стали меньше покупать, уточнила НСН.

«В рознице книги подорожали примерно на 10-15%. По экземплярам снижение продаж книг носит достаточно устойчивый характер, снижение не огромных размеров», — подчеркнул Котов.

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Он уточнил, что речь идет именно о бумажных версиях различных произведений. Если оценивать покупку книг, независимо от носителя, то снижения нет, так как все чаще используются электронные или в аудиоформате, заключил Котов.

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