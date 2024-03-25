Общество 25 марта 2024, 16:58 Гендир DSM Group Шуляк: индийские препараты являются полным аналогом европейских лекарств

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Препараты европейских фармацевтических организаций на рынке России удалось заменить качественными лекарствами из дружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в беседе с ИА НСН.

По его словам, полным аналогом являются средства из Индии. Местные компании, выпуская дженерики, наращивают поставки в РФ.

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«Такие лекарства легко заменить, поскольку в этом случае действующее вещество одинаковое», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что импортозамещение — длительный процесс. Несмотря на сложности, российские аптеки не остались с пустыми полками.