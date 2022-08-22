Гендальф из «Властелина колец» согласился возглавить гей-парад имени Бандеры

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли британского актера Иэна Маккеллена, известного ролью Гендальфа в фильме «Властелин колец». Во время звонка по видеосвязи он согласился приехать в Киев на гей-парад имени Бандеры, сообщили авторы розыгрыша в своем Telegram-канале.

«Маккеллен, известный не только актерской карьерой, но и как ярый защитник прав ЛГБТ-сообщества, принял предложение беседы только в контексте обсуждения прав сексуальных меньшинств на Украине. В ходе разговора он согласился возглавить гей-парад имени Бандеры в Киеве», — сообщили Вован и Лексус.

Актер также призвал мэра Киева Виталия Кличко, который решил развестись с женой после 25 лет брака, признаться в нетрадиционной ориентации, показал меч со съемок фильма и разыграл театральную сценку. Весь разговор британец вел себя дружелюбно, много улыбался и охотно отвечал на вопросы.

Поклонники похвалили пранкеров за розыгрыш над 83-летним актером и заявили, что разочаровались лично в нем, его персонаже и в целом фильме из-за взглядов Иэна Маккеллена.