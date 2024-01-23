23 января 2024, 18:23
Гематолог Мисюрина: повышающих иммунитет лекарств не существует
Гематолог Елена Мисюрина указала на отсутствие лекарств, способных повысить иммунитет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, еще ни одна компания не придумала средство с эффектом улучшения защитных функций организма.
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«Есть препараты, которые позволяют справиться с инфекцией, подкорректировать бактериальную или вирусную инфекцию, лечить аутоиммунные заболевания. <…> Но это не препараты для повышения иммунитета у здорового человека», — отметила специалист.
В качестве противостояния недугам она посоветовала заниматься спортом и наладить питание.
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