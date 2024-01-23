Общество 23 января 2024, 18:23 Гематолог Мисюрина: повышающих иммунитет лекарств не существует

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Гематолог Елена Мисюрина указала на отсутствие лекарств, способных повысить иммунитет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, еще ни одна компания не придумала средство с эффектом улучшения защитных функций организма.

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«Есть препараты, которые позволяют справиться с инфекцией, подкорректировать бактериальную или вирусную инфекцию, лечить аутоиммунные заболевания. <…> Но это не препараты для повышения иммунитета у здорового человека», — отметила специалист.

В качестве противостояния недугам она посоветовала заниматься спортом и наладить питание.