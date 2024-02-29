Общество 29 февраля 2024, 14:39 Гематолог Андреева предупредила об опасности необдуманного приема препаратов с железом

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Гематолог Наталия Андреева призвала отказаться от самостоятельного введения препаратов с содержанием железа. Необдуманный и безнадзорный прием таких средств может представлять опасность, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Специалист посоветовала не использовать данные медикаменты при наличии слабости без очевидных причин или после инфекционных заболеваний. В этих случаях лекарства способны конкурировать с вирусами или бактериями.

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По словам Андреевой, важно выбирать осознанный подход к оздоровлению и искать причину дефицита железа, добавил NewsTracker.