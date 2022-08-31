Гелий, фосфаты и цинк вошли новый перечень дефицитных минеральных ресурсов

Правительство России утвердило новый перечень дефицитных видов стратегического минерального сырья. В него в том числе вошли гелий, фосфаты, цинк, а также редкие и редкоземельные металлы, сообщил ТАСС.

В перечень включили калийные соли, подземные воды, графит. В число металлов вошли литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий и другие. К редкоземельным отнесли иттрий, церий, неодим и самарий.

В обновленном списке остались нефть и газ, алмазы, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, свинец, сурьма, олово, никель, молибден, вольфрам, кобальт, золото и серебро, платиноиды.

Ранее действовавший список дефицитных ресурсов был датирован 1996 годом.

Ранее сообщалось, что Афганистан в обмен на поставки нефтепродуктов и различных товаров из России мог бы предложить лекарственные травы, изюм и добываемые в стране полезные ископаемые. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.