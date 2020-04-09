Гельфанд: ученые и журналисты должны бороться с фейками о коронавирусе

«Во-первых, надо уметь думать и анализировать, а не тиражировать то, что вы увидели. Необходимо обращать внимание на репутацию говорящих экспертов. Нужно проверять все источники информации. Единственный способ профессиональной работы — думать», — заявил Гельфанд.

Специалист пояснил, что журналистам нужно советоваться с учеными и опираться лишь на профессиональные источники.

«С фейками можно бороться просвещением и обращением к ученым», — подчеркнул он.

Академик РАН и ректор Сколтеха Александр Кулешов предложил готовить публикации с основой на мнения нескольких ученых.

«В науке существует своя истина. Мы можем с вами воображать что угодно, но правда в итоге всегда победит. Насчет публичной сферы — журналистам необходимо больше обращаться к заслуженным ученым, а те, в свою очередь, не должны отказывать в помощи журналистам», — резюмировал Кулешов.