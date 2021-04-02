Геленджик планирует провести свой ежегодный летний карнавал

Геленджик проводит карнавал ежегодно в начале июня. В предыдущем году он был отменен из-за пандемии коронавируса. Глава города Алексей Богодистов в своем официальном Telegram-канале выразил надежду, что в этом году мероприятие состоится.

«Лично у меня воспоминания о том, как всех нас объединила подготовка к прошлому карнавалу, вызывают теплые чувства. Но в этом году ситуация другая. Работу над организацией праздника начали в надежде на послабление ограничительных мер, верим, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе», - написал он. Праздник планируется провести с 5 по 12 июня, добавил сайт «Юга.ру».