Геймерам рассказали, когда S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox всего три месяца. После этого шутер появится на PlayStation 5. Об этом сообщила вице-президент Xbox Лори Райт.

Информацию о выходе игры Райт пришлось раскрыть во время судебного разбирательства Epic Games и Apple. По ее словам, разработчики шутера заключили соглашение, согласно которому в течение трех месяцев S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox.

Когда срок действия договора завершится, игру смогут выпустить на PlayStation 5, сообщил GameMAG. Выход игры запланирован на 28 апреля 2022 года. Это значит, что на PS она появится уже в июле.

В течение трех месяцев с момента релиза игра будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

Ранее создатели второй части S.T.A.L.K.E.R. 2 решили отказаться от внедрения NFT-активностей в проект. Причиной стала критика со стороны поклонников шутера. Геймеры могли бы размещать NPC с собственной внешностью, наносить свое имя на стену внутри игры и пользоваться другими возможностями, но нововведения игрокам не понравились.