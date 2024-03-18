Общество 18 марта 2024, 13:14 Геймдизайнер Аверьянов рассказал о создании особого языка в новой российской игре Slavania

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Геймдизайнер, один из авторов игры Slavania Владимир Аверьянов в беседе с изданием RuNews24.ru рассказал о фишке разработчиков — тарабарщине. Как пояснил эксперт, этот особый игровой язык создатели игры решили включить в свою разработку.

Он сгенерирован цепями Маркова лексически и грамматически правильных русских слов, не имеющих никакого смысла. Этот язык создает особый сказочно-лубочный эмоциональный фон и колорит игры.

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«Заглою нествено еешь, непоило выкому натою, у меняя портны двое, свешись рушкам, добьи накачим, поликова меблялась, верная возму мчику, котовым селемы и долицовыми подчивших», — привел пример Аверьянов.

Некоторые игроки могут интуитивно понять те или иные слова, если им соответствует определенный игровой контекст, добавил геймдизайнер.