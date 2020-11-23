«Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот — вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики практически голые, потные валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга. <…> А все остальные смотрят мужики. Ну это что такое?» — заявил Стерлигов.

Он добавил, что среди бойцов вполне могут быть геи, которые «пропитываются потом» друг друга. Предприниматель во время своей речи несколько раз сплюнул и выразил отвращение к этому виду спорта. «360» связался со Стерлиговым, но он отшутился и не стал комментировать свое высказывание. Взамен на ответ он попросил машину дров, так как «он крестьянин, а сейчас зима».

Слова предпринимателя о смешанных единоборствах не остались без внимания профессиональных бойцов. Александр Емельяненко предложил Стерлигову выйти на ринг и удостовериться лично, чем же там на самом деле занимаются мужчины. Там он «получит по зубам».

«В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы — пусть выбирает себе любого бойца, мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное», — приводит РЕН ТВ слова спортсмена. По мнению Емельяненко, Стерлигов ничего не понимает в спорте, он призвал не прислушиваться к его словам.

Боец Михаил Заяц назвал предпринимателя чудаком и предположил, что Стерлигов «просто сам хочет поучаствовать в данном „стриптизе“».