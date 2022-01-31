Полицейские разогнали гей-вечеринку в центре Москвы

Московские правоохранители накрыли гей-вечеринку в одной из гостиниц города. В номере полицейские нашли наркотики, шприцы и презервативы. Всего задержали 12 человек.

Информацию о скандале в гостинице сотрудники полиции получили 30 января, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. По его словам, один из участников гей-вечеринки заявил, что в номере у него остались вещи, но он боится туда возвращаться. Мужчина рассказал, что его хотели накачать наркотиками и изнасиловать. При этом он находился в неадекватном состоянии, был босой и с голым торсом.

Правоохранители выяснили у администратора отеля, что несколько мужчин сняли два номера. Всего полицейские задержали 12 человек. В комнатах они нашли использованные шприцы, презервативы и салфетки со следами крови. Всех задержанных забрали в отдел для дальнейших разбирательств.

«Все изъятые вещества направлены на исследования. Согласно справке об исследовании, вещество в свертках массой 3,92 грамма содержит мефедрон», — уточнил источник.

Сейчас сотрудники полиции продолжают проводить проверку.