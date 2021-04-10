Гей-вечеринка прошла на фуд-корте во Владивостоке. Местные жители требуют наказать организатора

Во Владивостоке, на одном фуд-корте, накануне прошло скандальное шоу, больше напоминающее ЛГБТ-пропаганду. В нем и целующиеся мужчины, и танцы на столах с демонстрацией половых органов. Местные жители шокированы произошедшим и требуют привлечь организатора к ответственности.

Житель Владивостока Максим Шумилин поделился с «360» этой историей. По его словам, на нее обязательно должны обратить внимание сотрудники полиции.

«У нас открылся в городе фуд-корт. Это первый фуд-корт в городе, нет такого больше — отдельное пространство посередине центра, рядом с самым лучшим рестораном. Открылся, все начали туда ходить. Люди любят это место. И тут — хлоп! — владельцы этого места договариваются с этим человеком, который частенько проводит выставки у нас в городе. На каждой экспозиции он добавляет чуть больше гомосексуализма. Где-то мальчик в трусах, где-то — без», — рассказал он.

Общественность еще тогда начала возмущаться — его перестали приглашать и пускать на разные мероприятия. Но бар «Кооператив» решил привлечь внимание за его счет.

«Согласился этот „Кооператив“. Потому что хайп заведомо был бешеный, который он задумал. Он имел в виду, что поднимает проблему общества. На столах, на барных стойках занимались всякой вакханалией. Например, мужчина убивает женщину, якобы этим искусством они показывают свое негативное отношение к домашнему насилию», — возмутился местных житель.

Он отметил, что ничего творческого в этом нет, но есть пропаганда нетрадиционных отношений.

«Он считает, что он режиссер, но он просто озабоченный. Он пригласил артистов из „Гоголь-центра“. Дружит с Лопыревой и Киркоровым. В этом „Кооперативе“ в итоге мужики друг друга за члены хватали. Вот такое у них искусство. И все это в публичном месте, на столах, где все едят. Нет ни одного человека, который не посчитал это пропагандой. Только он считает это искусством», — заявил Шумилов.

Собеседник «360» предположил, что этот организатор, наверное, сейчас отсиживается дома после волны негатива в свой адрес. По предварительным данным, этой историей уже заинтересовались политики. Но официальной реакции пока нет.

На видео, гуляющим по соцсетям, можно заметить, как под шумную музыку два молодых человека целуются. На них только футболка и трусы. На других кадрах полностью обнаженный мужчина встает медленно на руки, демонстрируя всем свои половые органы. Все это происходит на столе.