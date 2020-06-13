Поймается и большая, и маленькая. Где в Подмосковье водится рыба?

Когда ограничения постепенно снимаются, постепенно можно открыть сезон рыболовства. Любители посидеть с удочкой найдут множество мест для этого на водоемах Подмосковья. Профессиональный рыболов Владимир Солопов рассказал «360», какая рыба и где лучше всего клюет.

Первый летний месяц принес в Подмосковье дождливую погоду. Несмотря на это, профессиональный рыболов, ведущий канала podsekai.tv Владимир Солопов заверил «360», что непогода не сдвинула начало сезона рыбалки.

«Он больше сдвинулся из-за коронавируса. Вообще, был запрет, который был снят 10 июня. Сегодня уже свободно можно выходить на водоемы и ловить рыбу. <…> В июне, как и в мае, продолжает клевать карась. В июне по-прежнему хорошо клюет щука, начинает активно клевать окунь, он сейчас в больших стаях», — рассказал специалист.

Еще в первый летний месяц можно поймать плотву. Правда, она будет попадаться не так интенсивно, если сравнивать с весной. В апреле и мае была дождливая погода, во многих реках уровень воды стал высоким, а сама вода — мутной. Сейчас же вода уже светлеет и опускается. При этом период активности рыб немного изменился. Обычно большая часть хищных рыб становилась активной с 20–25 мая, а в этом году все сместилось примерно на неделю.

На прошедшей неделе клев был суперактивным. Голавль очень хорошо клюет, жерех, щука, окунь, карась. Прям клюют. <…> Раньше считалось: «Июнь — на рыбалку плюнь», но июнь июню рознь у нас каждый год. Вот эта поговорка, на самом деле, не совсем верная Владимир Солопов профессиональный рыболов.

Он добавил, что в июне рыба ловится хорошо, а вот в июле дела будут обстоять гораздо хуже. К этому времени вода уже сильно прогреется, зацветет, кислородный режим станет хуже, поэтому рыба впадет в анабиозное состояние.

«А в августе опять начнет хорошо клевать. Июнь — хороший месяц для рыбалки», — заверил эксперт.

На что ловить?

Для каждого вида рыб существуют отдельные способы ловли и хитрости. Если речь идет о хищных рыбах, то необходимо выбрать воблер правильного размера.

«Сейчас появилось очень много малька сеголетка от тех рыб, которые отнерестились, вода прогрелась — и малек начал выходить на мелководье. Основная его масса в водоеме сейчас достаточно некрупная. Если цель — активно ловить хищника, то приманки нужно подбирать относительно небольшого размера», — посоветовал Солопов.

По его словам, если в мае идеальный размер воблера мог быть 10-12 сантиметров, то в июне стоит брать от шести до восьми сантиметров. Это касается щуки и окуня.

«У судака вообще интересная особенность. Он у нас, в Подмосковье, нерестится в июне. У него сейчас начинается период нереста, после чего крупные особи, самцы, будут стоять на так называемых гнездах и охранять икру, а потом некоторое время мальков», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что из «мирной» рыбы сейчас классно клюет карп. Остальные виды нехищной рыбы тоже можно поймать довольно легко. Солопов заявил, что активная рыбалка будет продолжаться еще около 10 дней.

Источник фото: pixabay

Самые рыбные места в Подмосковье

«У нас, вообще, по всему Подмосковью достаточно много водохранилищ и практически все водохранилища по сути своей идентичны. Вот если у человека цель половить леща, щуку, окуня, цель половить хищника и поплавать на лодочке, то здорово выбрать одно из водохранилищ Рузское, Можайское, Озернинское, Пестовское, Пяловское», — рассказал профессиональный рыболов.

Еще для этих целей подойдут Истринское и Клязьминское водохранилища. При этом лучше выбрать тот водоем, который находится как можно дальше от Москвы. На близлежащих водохранилищах сейчас очень много рыбаков и отдыхающих, которые будут мешать процессу и шуметь.

«Тем, кто хочет более спокойную рыбалку, нужно выбрать маленькие речки, где не ходят моторные лодки и нет кучи туристов. Если любители карасей, то это пруды. И пруды сейчас будут работать до конца июня, и потом карась начнет плохо клевать, потому что поднимется много травы и у карася появится огромное количество корма», — отметил Солопов.

Он подчеркнул, что в летнюю жару лучше выбирать утренние и вечерние часы для рыбалки, так как рыба легче их переносит. Если решили остаться на водоеме на весь день, тогда стоит надеть поляризационные очки и какой-нибудь головной убор, чтобы не получить солнечный удар.

Сейчас хорошо ловится любая рыба, кроме судака и сома. Каждый рыбак может решить для себя сам, какую именно рыбу он хочет увидеть у себя на крючке.