Где в Подмосковье ловилась рыбка большая и маленькая

В компании МТС определили самые «рыбные» места в Подмосковье — те, куда жители столицы отправлялись за уловом в выходные дни августа. Любители такого досуга знают, что именно этот месяц летом самый трофейный.

Обзор провели на основании больших данных с использованием обезличенных метрик активности абонентов. Проанализировали десять рек и водоемов Подмосковья.

Среди них — водоемы в Истре и Можайске, канал имени Москвы под Дмитровом, Клязьминское водохранилище, реки в районах Звенигорода, Подольска, Луховиц, Сергиева Посада и озеро Святое в Шатуре. В расчетах учли активность абонентов в выходные дни утром.

Самые популярные места у абонентов Москвы:

• канал имени Москвы — он собрал почти 30% рыбаков;

• Можайское водохранилище — 25%;

• Истринское водохранилище — 15%;

• река Пахра — 8%;

• река Ока и Святое озеро в Шатуре — по 7%.

Рыбалку традиционно связывают с тихим отдыхом на природе с элементами цифрового детокса. Однако многие ее любители все же общались по телефону в Подмосковье, а также пользовались мобильным интернетом.

Самыми активными стали рыбаки на реке Дубне. Утром рыболов в среднем проговаривал три минуты и использовал почти один гигабайт интернета.

Как раз столько требуется, например, чтобы посмотреть одну или две серии сериала. Это значительно больше, чем у отдыхавших в других «рыбных» местах. В среднем любители рыбалки говорили по телефону полминуты и расходовали 200 мегабайт трафика.