Где в Подмосковье ловилась рыбка большая и маленькая
Обзор провели на основании больших данных с использованием обезличенных метрик активности абонентов. Проанализировали десять рек и водоемов Подмосковья.
Среди них — водоемы в Истре и Можайске, канал имени Москвы под Дмитровом, Клязьминское водохранилище, реки в районах Звенигорода, Подольска, Луховиц, Сергиева Посада и озеро Святое в Шатуре. В расчетах учли активность абонентов в выходные дни утром.
Самые популярные места у абонентов Москвы:
• канал имени Москвы — он собрал почти 30% рыбаков;
• Можайское водохранилище — 25%;
• Истринское водохранилище — 15%;
• река Пахра — 8%;
• река Ока и Святое озеро в Шатуре — по 7%.
Рыбалку традиционно связывают с тихим отдыхом на природе с элементами цифрового детокса. Однако многие ее любители все же общались по телефону в Подмосковье, а также пользовались мобильным интернетом.
Самыми активными стали рыбаки на реке Дубне. Утром рыболов в среднем проговаривал три минуты и использовал почти один гигабайт интернета.
Как раз столько требуется, например, чтобы посмотреть одну или две серии сериала. Это значительно больше, чем у отдыхавших в других «рыбных» местах. В среднем любители рыбалки говорили по телефону полминуты и расходовали 200 мегабайт трафика.