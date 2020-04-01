Где узнать все о коронавирусе и о ситуации с ним в России. Список надежных источников

Борьба с коронавирусом продолжается во всем мире. В России в регионах вводится режим самоизоляции. Главная задача — не дать вирусу распространяться. Чтобы поддержать жителей страны, объяснить, как вести себя во время пандемии и рассказать об актуальном положении дел, правительство постоянно публикует свежие новости.

Чтобы не впадать в панику и не нарваться на фейки, смотрите официально подтвержденную информацию только в официальных источниках.

Там вы узнаете все необходимое — какие симптомы появляются при коронавирусе, куда и как обращаться в случае заражения. Помимо этого, в официальных источниках есть информация о мерах поддержки населения, о правилах самоизоляции, а также полезные советы на время самоизоляции.

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