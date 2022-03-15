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    15 марта 2022, 10:27

    Где смотреть и читать «360» после блокировок в западных соцсетях

    Дарья Сидорова

    Недавно YouTube заблокировал канал «360», как и многих других российских СМИ, а Instagram и Facebook в России внесены в реестр запрещенных сайтов. Но мы продолжаем работать на других платформах. Рассказываем, где вы можете смотреть и читать наши материалы.

    Rutube

    Все сюжеты, спецрепортажи и видеоновости, которые мы прежде размещали в YouTube, можно смотреть на нашем канале в Rutube.

    Здесь есть наши прямые трансляции.

    Где смотреть и читать «360» после блокировок в западных соцсетях | Изображение 1

    Соцсети

    Читайте и обсуждайте главные новости на наших каналах:

    «ВКонтакте»;

    «Одноклассники».

    Здесь есть наши прямые трансляции.

    «Маленькие большие новости» (МБН)

    Наш канал-миллионник из Instagram перешел в Telegram — подписывайтесь!

    Telegram

    Главные новости о России и мире — в нашем Теlеgrаm-канале @360tv. Круглосуточно.

    Здесь есть наши прямые трансляции.

    «Яндекс. Дзен»

    Видео, статьи, новости, посты, прямые трансляции — все в одном месте. Обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    Здесь есть наши прямые трансляции.

    Viber

    Наш канал в этом мессенджере существует с 2018 года. Рассказываем о последних новостях, делимся видео.

    Удобный аналог Telegram.

    Прямые трансляции телеканала «360»

    Сейчас мы в режиме моноэфира рассказываем о специальной военной операции России на Украине. Смотрите наши прямые трансляции там, где вам удобнее:

    — во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»;

    — в «Яндекс. Дзене»;

    — в Rutube;

    — в Telegram;

    — и, конечно, на этом сайте — вкладка «Эфир» в шапке.

    Оставайтесь на связи!