Где смотреть и читать «360» после блокировок в западных соцсетях

Недавно YouTube заблокировал канал «360», как и многих других российских СМИ, а Instagram и Facebook в России внесены в реестр запрещенных сайтов. Но мы продолжаем работать на других платформах. Рассказываем, где вы можете смотреть и читать наши материалы.

Rutube

Все сюжеты, спецрепортажи и видеоновости, которые мы прежде размещали в YouTube, можно смотреть на нашем канале в Rutube.

Здесь есть наши прямые трансляции.

Соцсети

Читайте и обсуждайте главные новости на наших каналах:

— «ВКонтакте»;

— «Одноклассники».

Здесь есть наши прямые трансляции.

«Маленькие большие новости» (МБН)

Наш канал-миллионник из Instagram перешел в Telegram — подписывайтесь!

Telegram

Главные новости о России и мире — в нашем Теlеgrаm-канале @360tv. Круглосуточно.

Здесь есть наши прямые трансляции.

«Яндекс. Дзен»

Видео, статьи, новости, посты, прямые трансляции — все в одном месте. Обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Здесь есть наши прямые трансляции.

Viber

Наш канал в этом мессенджере существует с 2018 года. Рассказываем о последних новостях, делимся видео.

Удобный аналог Telegram.

Прямые трансляции телеканала «360»

Сейчас мы в режиме моноэфира рассказываем о специальной военной операции России на Украине. Смотрите наши прямые трансляции там, где вам удобнее:

— во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»;

— в «Яндекс. Дзене»;

— в Rutube;

— в Telegram;

— и, конечно, на этом сайте — вкладка «Эфир» в шапке.

Оставайтесь на связи!