Где смотреть и читать «360» после блокировок в западных соцсетях
Недавно YouTube заблокировал канал «360», как и многих других российских СМИ, а Instagram и Facebook в России внесены в реестр запрещенных сайтов. Но мы продолжаем работать на других платформах. Рассказываем, где вы можете смотреть и читать наши материалы.
Rutube
Все сюжеты, спецрепортажи и видеоновости, которые мы прежде размещали в YouTube, можно смотреть на нашем канале в Rutube.
Здесь есть наши прямые трансляции.
Соцсети
Читайте и обсуждайте главные новости на наших каналах:
— «ВКонтакте»;
Здесь есть наши прямые трансляции.
«Маленькие большие новости» (МБН)
Наш канал-миллионник из Instagram перешел в Telegram — подписывайтесь!
Telegram
Главные новости о России и мире — в нашем Теlеgrаm-канале @360tv. Круглосуточно.
Здесь есть наши прямые трансляции.
«Яндекс. Дзен»
Видео, статьи, новости, посты, прямые трансляции — все в одном месте. Обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Здесь есть наши прямые трансляции.
Viber
Наш канал в этом мессенджере существует с 2018 года. Рассказываем о последних новостях, делимся видео.
Удобный аналог Telegram.
Прямые трансляции телеканала «360»
Сейчас мы в режиме моноэфира рассказываем о специальной военной операции России на Украине. Смотрите наши прямые трансляции там, где вам удобнее:
— во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»;
— в «Яндекс. Дзене»;
— в Rutube;
— в Telegram;
— и, конечно, на этом сайте — вкладка «Эфир» в шапке.
Оставайтесь на связи!