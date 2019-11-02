Чем заняться в Москве в ноябре

Ноябрь — время, когда московская афиша пестрит яркими мероприятиями. Редакция подготовила подборку, куда сходить развеяться точно стоит.

Источник фото: телеканал «360»

Концерт Shortparis

Группа Shortparis — настоящее музыкальное безумие, не лишенное при этом стиля, качества и педантичности в звучании. Об их концертах писали хвалебные отзывы музыкальные критики, на их выступления рвутся все, независимо от возраста. Петербургские авангардисты стремительно набрали популярность и стали живой музыкальной легендой. 21 ноября Москва снова погрузится в индустриальный синтипоп. На этот раз группа отступила от своей привычки выступать в необычных местах и даст концерт в давно известном московскому зрителю клубе

Adrenaline Stadium.

КОГДА: 21 ноября,

ГДЕ: Adrenaline Stadium,

СТОИМОСТЬ: 2100 рублей.

«Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ»

«Голливуд на сцене» звучит как крайне неожиданная формула для театральной постановки. Тем не менее создателям спектакля удалось по-настоящему ее воплотить в Театре МДМ: шарм и блеск пятидесятых под хиты обладателей Грэмми, обаятельные авантюристы — главные герои, погони, акробатические трюки и все в сопровождении каскада шуток.

«Полумюзикл» успел получить немало положительных отзывов, как от СМИ и звезд, так и от зрителей. Настоящим открытием стала исполнительница одной из главных ролей Анастасия Стоцкая, которая предстала в крайне несвойственном себе образе.

ГДЕ: Театр МДМ,

СТОИМОСТЬ: от 900 рублей.

Иммерсивная выставка Mystic Universe

Фантастическое путешествие к историческим памятникам, посетить удивительные миры и разгадать тайны Востока — все это станет реальным на уникальной иммерсивной выставке Mystic Universe в Artplay.

На площади в 1500 квадратных метров можно будет увидеть 24-метровый панорамный экран и три огромных сферических мультимедиа купола с 3D стереофильмами.

Посетители смогут оценить коллекцию фантастических работ культовых визуальных художников Джулиуса Хорстуиса, Luminokaya lab и Игоря Баранько, причастных к созданию оскароносного фильма «Манчестер у моря».ГДЕ: Центр дизайна Artplay,

КОГДА: со 2 ноября,

СТОИМОСТЬ: 900 рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Мюзикл «Первое свидание»

В баре Нью-Йорка встречаются он и она, а также их комплексы, переживания и призраки из прошлого. Интересная компания, не так ли? Ироничное музыкальное руководство о том, что стоит, а что не стоит делать на первом свидании, и как преодолеть свои страхи.

Новый формат — мюзикл за столиками — предполагает, что зрители располагаются за столиками и могут заказать напитки и закуски. Так что приятный вечер вам гарантирован.

ГДЕ: Театр МДМ,

СТОИМОСТЬ: от 1500 рублей.

Мастер-класс по приготовлению пиццы

21 ноября в ресторане «Лимончино» пройдет бесплатный мастер-класс по приготовлению пиццы. Шеф-пиццайоло Руфи Шабани расскажет, как правильно раскатывать тесто, в чем секрет идеальной начинки, какая оптимальная температура выпекания — словом, все тонкости из уст мастера.

У каждого участника получится своя уникальная пицца, которую он сможет съесть после приготовления. А в конце мастер-класса гостей ждет еще один сюрприз — шеф устроит пицца-шоу.

КОГДА: 21 ноября, 19:00,

ГДЕ: улица Профсоюзная 33,

СТОИМОСТЬ: Участие бесплатное, по предварительной записи: +74 991 282 921.

«Семейка Адамс»

Полнометражный комедийный мультфильм о странной семейке Адамс, где у каждого члена семьи есть свой скелет в шкафу.

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр, а бабушка выпивает пару капель яда перед сном.

КОГДА: с 31 октября.

Лекция: «От Диора до Маккуина: Модные имена и тренды последних 50 лет»

Синхронизация — образовательный проект, цель которого — доступно и интересно рассказывать о самых ярких явлениях, течениях, личностях в культуре и науке.

В рамках проекта 3 ноября пройдет лекция о модных тенденциях последних десятилетий. Тонкие талии платьев послевоенного Диора, панковские футболки Вивьен Вествуд, туфли-броненосцы Александра Маккуина — мода отражала бурные перемены в обществе, а иногда даже предвосхищала их.

ГДЕ: «Коллектив» на Волхонке,

КОГДА: 3 ноября,

СТОИМОСТЬ: 2100 рублей.