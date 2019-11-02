  • Чем заняться в Москве в ноябре

    02 ноября 2019, 14:52

    Анатолий Минкин

    Ноябрь — время, когда московская афиша пестрит яркими мероприятиями. Редакция подготовила подборку, куда сходить развеяться точно стоит.
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    Источник фото: телеканал «360»

    Концерт Shortparis

    Группа Shortparis — настоящее музыкальное безумие, не лишенное при этом стиля, качества и педантичности в звучании. Об их концертах писали хвалебные отзывы музыкальные критики, на их выступления рвутся все, независимо от возраста. Петербургские авангардисты стремительно набрали популярность и стали живой музыкальной легендой. 21 ноября Москва снова погрузится в индустриальный синтипоп. На этот раз группа отступила от своей привычки выступать в необычных местах и даст концерт в давно известном московскому зрителю клубе

    Adrenaline Stadium.

    КОГДА: 21 ноября,

    ГДЕ: Adrenaline Stadium,

    СТОИМОСТЬ: 2100 рублей.

    «Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ»

    «Голливуд на сцене» звучит как крайне неожиданная формула для театральной постановки. Тем не менее создателям спектакля удалось по-настоящему ее воплотить в Театре МДМ: шарм и блеск пятидесятых под хиты обладателей Грэмми, обаятельные авантюристы — главные герои, погони, акробатические трюки и все в сопровождении каскада шуток.

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    «Полумюзикл» успел получить немало положительных отзывов, как от СМИ и звезд, так и от зрителей. Настоящим открытием стала исполнительница одной из главных ролей Анастасия Стоцкая, которая предстала в крайне несвойственном себе образе.

    ГДЕ: Театр МДМ,

    СТОИМОСТЬ: от 900 рублей.

    Иммерсивная выставка Mystic Universe

    Фантастическое путешествие к историческим памятникам, посетить удивительные миры и разгадать тайны Востока — все это станет реальным на уникальной иммерсивной выставке Mystic Universe в Artplay.

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    На площади в 1500 квадратных метров можно будет увидеть 24-метровый панорамный экран и три огромных сферических мультимедиа купола с 3D стереофильмами.

    Посетители смогут оценить коллекцию фантастических работ культовых визуальных художников Джулиуса Хорстуиса, Luminokaya lab и Игоря Баранько, причастных к созданию оскароносного фильма «Манчестер у моря».ГДЕ: Центр дизайна Artplay,

    КОГДА: со 2 ноября,

    СТОИМОСТЬ: 900 рублей.

    Возрастное ограничение: 6+

    Мюзикл «Первое свидание»

    В баре Нью-Йорка встречаются он и она, а также их комплексы, переживания и призраки из прошлого. Интересная компания, не так ли? Ироничное музыкальное руководство о том, что стоит, а что не стоит делать на первом свидании, и как преодолеть свои страхи.

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    Новый формат — мюзикл за столиками — предполагает, что зрители располагаются за столиками и могут заказать напитки и закуски. Так что приятный вечер вам гарантирован.

    ГДЕ: Театр МДМ,

    СТОИМОСТЬ: от 1500 рублей.

    Мастер-класс по приготовлению пиццы

    21 ноября в ресторане «Лимончино» пройдет бесплатный мастер-класс по приготовлению пиццы. Шеф-пиццайоло Руфи Шабани расскажет, как правильно раскатывать тесто, в чем секрет идеальной начинки, какая оптимальная температура выпекания — словом, все тонкости из уст мастера.

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    У каждого участника получится своя уникальная пицца, которую он сможет съесть после приготовления. А в конце мастер-класса гостей ждет еще один сюрприз — шеф устроит пицца-шоу.

    КОГДА: 21 ноября, 19:00,

    ГДЕ: улица Профсоюзная 33,

    СТОИМОСТЬ: Участие бесплатное, по предварительной записи: +74 991 282 921.

    «Семейка Адамс»

    Полнометражный комедийный мультфильм о странной семейке Адамс, где у каждого члена семьи есть свой скелет в шкафу.

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    Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр, а бабушка выпивает пару капель яда перед сном.

    КОГДА: с 31 октября.

    Лекция: «От Диора до Маккуина: Модные имена и тренды последних 50 лет»

    Синхронизация — образовательный проект, цель которого — доступно и интересно рассказывать о самых ярких явлениях, течениях, личностях в культуре и науке.

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    В рамках проекта 3 ноября пройдет лекция о модных тенденциях последних десятилетий. Тонкие талии платьев послевоенного Диора, панковские футболки Вивьен Вествуд, туфли-броненосцы Александра Маккуина — мода отражала бурные перемены в обществе, а иногда даже предвосхищала их.

    ГДЕ: «Коллектив» на Волхонке,

    КОГДА: 3 ноября,

    СТОИМОСТЬ: 2100 рублей.