«Где мясо?». Запашный рассказал о съемках рекламы с тиграми и мороженым

О дивный новый цирк. Останутся ли звери на манежах будущего? Подробнее

Запашный рассказал о съемках рекламы мороженого. Он участвовал в ней с братом и своими тиграми. Режиссер поинтересовался у Запашного, можно ли накормить хищников мороженым. Артист в этом не сомневался, так как сладость делается из молока. Однако позже он столкнулся с неожиданностью. Только одна тигрица попробовала мороженое, остальные же участники съемок ждали мяса.

«Из 16 тигров только одна „мадам“, кстати, самая строптивая и вспыльчивая, оказалась сладкоежкой и решилась попробовать незнакомое лакомство. Остальные животные посмотрели на меня, как на дебила, мол, что ты нам предлагаешь? Где мясо?» — рассказал Запашный.

По его словам, он и сам не прочь стать вегетарианцем, главное, чтоб «жизнь заставила». Однако пока он каждый день держит в руках по 120 килограммов мяса. Оно предназначено тиграм, но и сам артист любит его поесть. Запашный признался, что мечтает набрать вес, а без такого продукта эта цель неосуществима.