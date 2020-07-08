Где легче всего подхватить коронавирус? Топ-5 мест

Многие общественные места и заведения, которые последние месяцы были закрыты из-за коронавируса, вновь открывают свои двери для посетителей. Но это не значит, что можно забыть о мерах безопасности. По этому поводу журналисты составили рейтинг мест, где высока угроза подхватить коронавирус.

Рейтинг подготовила газета «Известия» с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов.

На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией. Как объяснили специалисты, если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство.

На второй строчке рейтинга идут места, где люди близко общаются на протяжении долгого времени. Это могут быть очереди и общественный транспорт в час-пик. При этом, отсутствие защитных масок на людях и несоблюдение социальной дистанции только усугубляет ситуацию.

Третья строчка — бары, рестораны и караоке-клубы. Как отмечают специалисты, самыми опасными в плане распространения COVID-19 можно назвать любые помещения, где проходят празднования с большим количеством людей.

Также подцепить инфекцию можно в храмах, где собирается много верующих, поэтому на четвертом месте рейтинга — культовые сооружения. Например, в штате Вашингтон на мероприятии церковного хора заразились почти 90% человек. Все из-за того, что во время пения люди могут распространять частички вируса с капельками слюны.

Замыкают пятерку другие общественные места, где люди занимаются активной деятельностью. Например, фитнес-клубы, конференции, концерты и театральные представления.

Это далеко не все места, где человек может заразиться коронавирусом, поэтому, чтобы обезопасить себя от болезни пока остается необходимым носить защитные маски, перчатки и пользоваться антисептиками.