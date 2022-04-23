Где категорически нельзя жарить шашлыки? МЧС напомнило о штрафах за нарушения

С наступлением тепла и открытия дачного сезона в МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности. Речь в них идет и о приготовлении шашлыков.

В министерстве отметили, что законодательные требования в области пожарной безопасности не накладывают запрет на приготовление шашлыков на дачном участке при условии, что мангал будет установлен не ближе пяти метров от дом, написал ТАСС.

На участке можно пользоваться стационарными мангалами или печами. Устройства должны быть произведены с соблюдением необходимых требований. Территория в радиусе двух метров от них должна быть очищена. Сами приборы должны быть расположены не ближе пяти метров от дома.

Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не меньше 30 метров, а до хвойных — 100 метров. В ветреную погоду спасатели рекомендуют воздержаться от разведения огня. Неподалеку от мангала должны быть средства пожаротушения. Это может быть как огнетушитель, так и бочка с песком или водой.

Во время действия особого противопожарного режима запрещается разводить открытый огонь и готовить пищу на открытом огне, углях, ограничение касается и использования устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, добавили в МЧС.

Категорически запрещается жарить шашлыки во дворе многоэтажных домах, в гаражах, на балконах и лоджиях квартир и где-либо на природе. Нарушителям будет грозить штраф.

За нарушение особого противопожарного режима он составляет до пяти тысяч рублей. Если из-за действий нарушителей случился пожар, который повлек тяжкие последствия, виновнику будет грозить уже уголовная ответственность.