«Где инсульт?»: Добровинский рассказал о советах врача госпитализированному Ефремову

Он пояснил, что раскрыть всех обстоятельств нахождения Ефремова в больнице, как и его диагноз он не имеет права.

«Но могу сказать какие советы дает (Ефремову — прим.ред.) врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта. Меня спрашивают „где инсульт? — инсульта нет“», — заявил он.

В Пресненском суде Москвы продолжается процесс по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова. Сегодня между адвокатами произошла перепалка.

Защитник артиста Эльман Пашаев предложил послушать запись его разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова. Против выступил представляющий интересы пострадавшей стороны адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что запись могли смонтировать после начался спор.

«Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!» — сказал Добровинский.

«Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!» — ответил Пашаев.

Несмотря на конфликт адвокатов государственное обвинение во вторник, 18 августа, завершило представление своих доказательств. Кроме того, сегодня суд приобщил к делу гражданские иски от четырех родственников Сергея Захарова. Трое из них представили единый иск на сумму в один рубль. Сын погибшего указал, что рассчитывает на получение 6,5 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль исправного внедорожника. В какой-то момент на скорости он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. От удара кабину фургона смяло. Пострадавшего водителя доставили в больницу, где он скончался на следующий день. Ефремов в аварии не пострадал.

Актера задержали и предъявили ему обвинение в нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшем смерть человека по неосторожности. Суд отправил его под домашний арест. Рассмотрение дела по существу началось 5 августа.

На первом же заседании актер заявил, что не признает вины, так как ничего не помнит. Ровно неделю назад 11 августа в ходе очередного заседания суда Ефремову стало плохо. Его увезли на «скорой» с предварительным диагнозом инсульт. В Боткинской больнице его положили в реанимационное отделение, откуда после перевели в обычную палату. Через четыре дня актера выписали.