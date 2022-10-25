ГД предложила ввести для школьников новых регионов бесплатный проезд на поездах | 360°

Общество 25 октября 2022, 09:32 ГД предложила ввести для школьников новых регионов бесплатный проезд на поездах Депутат ГД Хамзаев предложил сделать бесплатным проезд для школьников из новых регионов РИА "Новости"

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести бесплатный проезд на поездах дальнего следования для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По его мнению, он должен быть пролонгирован до 2024 года включительно, написал RT.

Хамзаев указал, что бесплатный проезд должен действовать вне зависимости от сезона. По мнению депутата, это поможет семьям из новых регионов сэкономить на поездках детей на отдых и санаторно-курортное лечение.

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В копии письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева отмечается, что сейчас для детей старше 10 лет предусмотрена 50-процентная скидка на билеты, которая не действует летом.

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Ранее в Госдуме поддержали идею введения льгот на проезд по платным трассам в праздники. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение депутата Ивана Сухарева о введении скидки.