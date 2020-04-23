ГД подготовила третий пакет антикризисных мер. Что в него войдет?

Госдума предложила правительству принять дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса. В третьем пакете антикризисных законов их поделили на шесть блоков.

Предварительный список новых предложений профильная комиссия ГД уже направила главе кабмина Михаилу Мишустину, сообщила газета «Известия». В него включены тарифные каникулы, расширенный список пострадавших от пандемии отраслей, снижение НДС и налога на прибыль.

Зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов уточнил, что депутаты работают над десятками, если не сотней, мер. Они описаны в шести блоках, которые посвящены инвестициям, повышению занятости населения, стимулированию спроса, снижению издержек и отраслевым и региональным мероприятиям поддержки.

Сазонов обратил особое внимание на возможность получить субсидию на выплату заработной платы, которую хотят предоставить любому бизнесу. Такой приоритет обозначил президент России Владимир Путин.

«Речь идет о сохранении рабочих мест и выплате заработной платы», — сказал парламентарий.

Субсидию намерены предоставить всем оказавшимся в сложном положении предпринимателям, а не только тем, которые попадают в список наиболее пострадавших от вируса отраслей.

Подмосковному бизнесу уже обещали помочь получить кредиты в банках под 0%, чтобы платить зарплату своим сотрудникам во время пандемии.