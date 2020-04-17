ГБУ «Ритуал» предложило бесплатные онлайн-трансляции с церемоний прощания

ГБУ «Ритуал» запустило бесплатную услугу «прощание онлайн». Организация сможет вести трансляции в режиме реального времени с каждой похоронной церемонии. Ответственному за организацию церемонии прощания отправят индивидуальную ссылку. Он может поделиться ею с родственниками, которые не смогли присутствовать на похоронах.

Включения уже ведутся из похоронного дома Троекурово. Там камерами оборудовано два зала, большой прощальный и малый. Сейчас также устанавливают аппаратуру в прощальных залах Николо-Архангельского крематория, работы предполагают закончить до конца этой недели.

Также обустроят Митинский и Хованский крематории. Трансляции ведутся в HD формате. В каждом из залов установлено две-три камеры, охватывающие все помещение.

Владелец ритуального агенства Павел Сосновый в разговоре с телеканалом «360» отметил, что это необходимая мера в условиях пандемии и «полезный сервис» на будущее.

«Часто родственники разделены не просто городами, но и странами, и континентами. И при наступлении семейного горя не у всех даже в мирное время есть возможность приехать на похороны», — пояснил руководитель.

По его словам, использование возможностей глобальной сети при организации ритуала прощания — неизбежность современного мира. Агенство предоставляет все ритуальные услуги в режиме онлайн. Это покупка товаров, выбор кладбища и многое другое.

«Похороны, это большое социальное событие семьи и близких людей. Они сопряжены с множеством тесных контактов, обсуждений, сборов в одном месте. Все, что в данный момент может снизить риск заболевания, будет работать на благо здоровья нации», — отметил Сосновый. Он добавил, что на услугу есть спрос, и многие благодарят за такую возможность.