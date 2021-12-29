«Газпром» захотел построить полукилометровый небоскреб «Лахта Центр 3»

Строительство небоскреба «Лахта Центр 3» высотой 555 метров обсудил «Газпром» с правительством Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в компании по итогам заседания Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве с Петербургом, передало РИА «Новости».

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг «Лахта Центра» представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что архитектурная композиция нового небоскреба создана по принципу золотого сечения, форма башни представляет так называемую экспоненциальную логарифмическую спираль. У небоскреба запланированы два здания-крыла, переплетенных вокруг закрыты светопрозрачных атриумов.

Высота башни, согласно проекту, составит 555 метров. Здание будет включать в себя 108 уровней. Общая площадь составит 179 тысяч квадратных метров. Внизу будет размещена автостоянка и служебные помещения. Высота самого верхнего уровня составит 453 метра, там расположится обзорная площадка.

Весной 2021 года «Газпром» предложил возвести в Санкт-Петербурге «Лахта Центр 2», который должен стать вторым по высоте небоскребом мира. Самое высокое здание в настоящее время — «Бурж-Халифа» в ОАЭ, его высота 828 метров.

Высота уже построенного в Петербурге «Лахта Центра» составляет 462 метра.