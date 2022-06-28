«Газпром» возобновил поставки российского газа по «Турецкому потоку»

Ежегодные профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» окончены, «Газпром» возобновил поставку российского газа. Об этом сообщили в холдинге, заявление процитировал ТАСС.

«Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“, запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00», — сказано в сообщении.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, по ним происходит транспортировка голубого топлива в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его эксплуатация началась в 2020 году, суммарная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа.

«Газпром» анонсировал приостановку работы «Турецкого потока» в середине июня, при этом решение было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами.