Общество 01 февраля 2023, 11:31 «Газпром» увеличил поставки газа через Украину на 20% Поставки «Газпрома» через территорию Украины выросли на 20%, до 29,4 миллиона кубометров

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Компания «Газпром» увеличила транзит газа через газоизмерительную станцию «Суджа» на Украине до 29,4 миллиона кубометров по состоянию на 1 февраля. Таким образом, по сравнению с 31 января общий объем суточных поставок вырос на 20%, сообщил РИА «Новости» представитель концерна Сергей Куприянов.

«„Газпром“ передает российский газ для поставок через „Суджу“ в подтвержденном объеме 29,4 миллиона кубометров. Поданную заявку по транзиту через станцию „Сохрановка“ отклонили», — рассказал он.

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С мая 2022 года поставки отечественного энергоносителя держались в основном на уровне 40 миллионов кубометров в сутки, однако в январе 2023-го они опустились ниже 38 миллионов. Начиная с 20 января «Газпром» поставлял около 24,4 миллиона кубометров газа в сутки.

С 15 февраля в Евросоюзе начнет действовать потолок на предельную биржевую цену российского газа. Его установили на уровне 180 евро за мегаватт-час.