Общество 22 июня 2023, 21:04 «Газпром» утвердил программу развития на девять лет вперед «Газпром» утвердил новую долгосрочную программу развития на 2024–2033 годы РИА «Новости»

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Компания «Газпром» приняла долгосрочную программу развития на 2024–2033 годы. Главе холдинга Алексею Миллеру поручено устранить из механизма стратегического планирования долю на европейском рынке газа, передал ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Совет директоров призвал обновить актуальность значений «на последний год десятилетнего периода планирования» важной целевой величины по мощности пика в осенне-зимний период (ОЗП) в месте единой системы газоснабжения (ЕСГ) и выработке добычного комплекса в зоне ЕСГ в пиковом режиме в ОЗП.

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Ранее московский нефтеперерабатывающий завод стал впервые применять катализатор производства «Газпром нефти» на комплексе каталитического крекинга. Благодаря этому на предприятии повысятся объемы продукции, извлекаемой из нефти, ведь с помощью катализатора переработка осуществляется эффективнее. На новый катализатор МНПЗ перейдет полностью в течение 2023 года.

Еще «Газпром Нефть» на полях ПМЭФ-2023 показала цифровые образы профессий, которые созданы искусственным интеллектом из снимков реальных людей. На восьмиметровом экране были показаны 12 различных специальностей нефтегазовой сферы. Цифровые герои созданы нейросетью посредством обработки 200 тысяч снимков сотрудников «Газпром Нефти».